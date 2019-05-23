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ПриватБанк подал в американский суд иск к Коломойскому

ПриватБанк подал в американский суд иск к Коломойскому

Киев  •  УНН

 • 15729 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Украинский ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на службу юридических новостей Law360.

"Украинский ПриватБанк подал в суд иск на пару олигархов и их инвестиционные компании в канцелярский суд штата Делавэр поздно вечером во вторник", - говорится в сообщении.

Как указано, обвинения касаются "отмывания миллиардов и отмывания части из них с помощью делавэрских shell-компаний, которые скупали фабрики и коммерческую недвижимость в Соединенных Штатах".

Банк, как сообщается, "нацелился на предпринимателей из Делавэра". Также в этой связи упоминаются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В публикации также указано, что речь идет и о троих "агентах" этой схемы - Мордехае Корфе (Mordechai Korf), Хаиме Шохете (Chaim Schochet) и Уриэле Цви Лабере (Uriel Tzvi Laber), а также около 20 компаниях, зарегистрированных в штате Делавэр.

"В жалобе ПриватБанк заявил о миллиардных убытках", - говорится в статье.

Как сообщает Law360, в этом деле ПриватБанк говорит, в частности, о ситуации "alter-ego liability", так называемых вопросах "корпоративной вуали" (corporate veil-piercing), о необоснованном обогащении (unjust enrichment), гражданском сговоре (civil conspiracy), незаконных переводах (state fraudulent transfer).

Майкл Салливан из The Ashcroft Law Firm LLC, которого издание Law360 называет "адвокатом Коломойского и Боголюбова", сказал, что двое его клиентов "категорически отрицают любые нарушения, заявленные в жалобе". 

Напомним, ранее Коломойский окончательно проиграл НБУ суды по залоговому имуществу в 2,6 млрд грн.

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