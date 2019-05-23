ПриватБанк сообщил детали иска против Коломойского в США

"ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Обращаясь с настоящим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие", - указали в банке.

Основанием иска в американский суд, как отметили в банке, является "ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы г. Коломойским и г. Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам".

Как отмечается, согласно стратегии по взысканию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями различных действий, имеющих признаки мошенничества, и убытков.

"Вслед за иском к г. Коломойскому и г. Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно иных кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку", - отметили в банке.

Напомним, украинский ПриватБанк подал иск в канцлерский суд штата Делавэр в США к Игорю Коломойскому.