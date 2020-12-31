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Справа Коломойського-Боголюбова: у США вимагають конфіскації нерухомості

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністерство юстиції Сполучених Штатів в четвер подало цивільний позов про конфіскацію майна, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні в ході багатомільярдної схеми. Про це йдеться в поширеній заяві відомства, передає УНН.

Справа Коломойського-Боголюбова: у США вимагають конфіскації нерухомості

“Сьогодні Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію майна в Окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була придбана з використанням коштів, незаконно привласнених у ПриватБанку в Україні в межах багатомільярдної оборудки з кредитами”, — йдеться в повідомленні.

Так, відзначається, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди були подані два інших цивільних позови про конфіскацію власності в місті Луїсвіль, штат Кентуккі і місті Даллас, штат Техас, в яких стверджувалося, що ця власність також була придбана з використанням коштів, виведених з ПриватБанку в Україні. Як стверджується, усі три об’єкти підлягають конфіскації у зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей.

“У трьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, ошукали цей банк, заволодівши коштами на мільярди доларів. Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи низку банківських рахунків компаній-посередників, перш за все в кіпрській філії ПриватБанку, до того, як вони переводили кошти в Сполучені Штати”, — повідомляють в Мін’юсті.

Окрім того, як стверджується в скаргах, в США “соратники Коломойського і Боголюбова”, Мордехай Корф і Уріель Лейбер, працюючи з офісів у Маямі, створили мережу організацій для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів і інвестування їх.

Вони, як стверджується, придбавали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об’єкти, що підлягають конфіскації: офісну вежу, відому як 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо, офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить понад 60 мільйонів доларів, стверджується в скарзі.

Відзначається, що цю справу розслідує підрозділ ФБР у Клівленді за підтримки відділу міжнародної корупції ФБР, відділу кримінальних розслідувань IRS і Служби митного і прикордонного контролю США.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що прокуратура США висунула звинувачення українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у використанні незаконно привласнених коштів для покупки нерухомості в Огайо.

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