Дело Коломойского-Боголюбова: в США требуют конфискации недвижимости

"Сегодня Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в ПриватБанке в Украине в рамках многомиллиардной оборудки с кредитами", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были представлены два других гражданских иска о конфискации собственности в городе Луисвиль, штат Кентукки и городе Даллас, штат Техас, в которых утверждалось, что эта собственность также была приобретена с использованием средств, выведенных с ПриватБанка в Украине. Как утверждается, все три объекта подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег.

"В трех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, обманули этот банк, завладев средствами на миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов компаний-посредников, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка, до того, как они переводили средства в Соединенные Штаты", - сообщают в Минюсте.

Кроме того, как утверждается в жалобах, в США "соратники Коломойского и Боголюбова", Мордехай Корф и Уриэль Лейбер, работая из офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и инвестирования их.

Они, как утверждается, приобретали недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, подлежащие конфискации: офисную башню, известную как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более 60 миллионов долларов, утверждается в жалобе.

Отмечается, что это дело расследует подразделение ФБР в Кливленде при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что прокуратура США выдвинула обвинения украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо.