У ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського

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"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадового чиновника в українській владі", - зазначив речник ЄС.

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Зазначається при цьому, що постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер позитивно оцінив санкції щодо Коломойського.

"Я вважаю це хорошим рішенням. Очевидно, що він має якісь гроші у США, і слід подивитися, чи вони законні, чи це привласнені", - зазначив він.

За даними DW, подібного погляду дотримується і член делегації Європарламенту з асоціації з Україною Пятрас Ауштрявічюс.

"Я вірю, що це поштовх до подальшої боротьби з корупцією в Україні. Це сильний сигнал для української влади та для Євросоюзу робити все можливе, щоб не терпіти корупцію, а притягнути причетних до відповідальності", - сказав він.

Контекст

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є "достовірна інформація" про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.