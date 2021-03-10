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В ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского

В ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского

Киев  •  УНН

 • 13928 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Европейский союз поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в ответе на запрос DW, передает УНН.

Цитата:

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - отметил представитель ЕС.

Детали

Отмечается при этом, что постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер положительно оценил санкции в отношении Коломойского.

"Я считаю это хорошим решением. Очевидно, что он имеет какие-то деньги в США, и следует посмотреть, законные ли они, или это присвоенные", - отметил он.

По данным DW, подобного взгляда придерживается и член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Пятрас Ауштрявичюс.

"Я верю, что это толчок к дальнейшей борьбе с коррупцией в Украине. Это сильный сигнал для украинской власти и для Евросоюза делать все возможное, чтобы не терпеть коррупцию, а привлечь причастных к ответственности", - сказал он.

Контекст

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

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