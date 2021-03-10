В ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Европейский союз поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в ответе на запрос DW, передает УНН.
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"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - отметил представитель ЕС.
Детали
Отмечается при этом, что постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер положительно оценил санкции в отношении Коломойского.
"Я считаю это хорошим решением. Очевидно, что он имеет какие-то деньги в США, и следует посмотреть, законные ли они, или это присвоенные", - отметил он.
По данным DW, подобного взгляда придерживается и член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Пятрас Ауштрявичюс.
"Я верю, что это толчок к дальнейшей борьбе с коррупцией в Украине. Это сильный сигнал для украинской власти и для Евросоюза делать все возможное, чтобы не терпеть коррупцию, а привлечь причастных к ответственности", - сказал он.
Контекст
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.
В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.
Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.