Україна вдячна кожному партнеру за підтримку в деолігархізації: в ОПУ відреагували на санкції США проти Коломойського

Цитата:

"Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії Президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх Президентів, без пафосних гасел і популізму.Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності.

"Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою. Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США", - йдеться в заяві ОПУ.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського й членів його родини через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.



Довідково

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

Варто також зазначити, що у травні 2019 року ПриватБанк подав позов у канцелярський суд штату Делавер у США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. У суді ПриватБанк, який був націоналізований у 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 млн доларів.

Наприкінці грудня минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало цивільний позов про конфіскацію майна в Огайо, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.