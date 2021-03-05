Україна вдячна кожному партнеру за підтримку в деолігархізації: в ОПУ відреагували на санкції США проти Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Офісі Президента України відреагували на рішення США про запровадження санкцій проти українського олігарха та колишнього державного діяча Ігоря Коломойського, заявивши, що Україна вдячна кожному партнеру за підтримку в деолігархізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
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"Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії Президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх Президентів, без пафосних гасел і популізму.Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності.
"Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою. Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США", - йдеться в заяві ОПУ.
Що було раніше
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського й членів його родини через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.
Довідково
Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.
Варто також зазначити, що у травні 2019 року ПриватБанк подав позов у канцелярський суд штату Делавер у США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. У суді ПриватБанк, який був націоналізований у 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 млн доларів.
Наприкінці грудня минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало цивільний позов про конфіскацію майна в Огайо, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.