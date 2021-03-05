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Украина благодарна каждому партнеру за поддержку в деолигархизации: в ОПУ отреагировали на санкции США против Коломойского

Украина благодарна каждому партнеру за поддержку в деолигархизации: в ОПУ отреагировали на санкции США против Коломойского

Киев  •  УНН

 • 21460 просмотра

КИӤВ. 5 марта. УНН. В Офисе Президента Украины отреагировали на решение США о введении санкций против украинского олигарха и бывшего государственного деятеля Игоря Коломойского, заявив, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку в деолигархизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Цитата:

"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма. Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности.

"Это также создание условий в Украине, при которых бизнесы будут развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - говорится в заявлении ОПУ.

Что было раньше

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

Справка

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Стоит также отметить, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому. В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.

В конце декабря прошлого года Министерство юстиции Соединенных Штатов подало гражданский иск о конфискации имущества в Огайо, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы.

Украинские Национальные Новости

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