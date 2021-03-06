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У Блінкена є "достовірна інформація" про те, що Коломойський був замішаний у корупції - Держдеп

У Блінкена є "достовірна інформація" про те, що Коломойський був замішаний у корупції - Держдеп

Київ • УНН

 • 36020 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У держсекретаря США Ентоні Блінкена є "достовірна інформація" про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках. Про це заявив на брифінгу в п'ятницю представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає УНН.

Цитата:

"У держсекретаря є достовірна інформація про те, що Коломойський був замішаний в значній корупції, будучи губернатором. Ця корупція підірвала верховенство закону і віру українського суспільства в демократичні інститути свого уряду і суспільні процеси. Ця достовірна інформація збирається з різних джерел", - запевнили в Держдепі.

Деталі

Прайс зазначив також, що численні ЗМІ широко висвітлювали корупційну діяльність Коломойського, і це "також стало предметом розслідувань з боку уряду України".

Представник Держдепу зазначив, що рішення про внесення до санкційного списку грунтується не тільки на діях олігарха на посаді голови ОДА, а й на "нинішніх триваючих зусиллях Коломойського з підриву демократичних процесів та інститутів, які представляють серйозну загрозу для майбутнього України".

"Сьогоднішні дії є сильним сигналом того, що Сполучені Штати підтримують всіх українців, робота яких сприяє просуванню реформ. Ми сповнені рішучості допомогти Україні досягти майбутнього, якого так багато українців вимагали шість років тому на Майдані", - заявив Прайс на брифінгу 5 березня.

Контекст

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім'ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

Довідка

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА в березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

Варто також відзначити, що в травні 2019 року ПриватБанк подав позов в канцелярський суд штату Делавер в США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. У суді ПриватБанк, який був націоналізований в 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів.

У кінці грудня минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало цивільний позов про конфіскацію майна в Огайо, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.

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