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У Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Коломойский был замешан в коррупции - Госдеп

У Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Коломойский был замешан в коррупции - Госдеп

Киев  •  УНН

 • 35999 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. У Госсекретарая США Энтони Блинкена имеется “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах. Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает УНН.

Цитата:

“У госсекретаря есть достоверная информация о том, что Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи губернатором. Эта коррупция подорвала верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты своего правительства и общественные процессы. Эта достоверная информация собирается из различных источников”, — заверили в Госдепе.

Детали

Прайс отметил также, что многочисленные СМИ широко освещали коррупционную деятельность Коломойского, и это “также стало предметом расследований со стороны правительства Украины”.

Представитель Госдепа отметил, что решение о внесении в санкционный список основано не только на действиях олигарха на посту главы ОГА, но и на “нынешних продолжающихся усилиях Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов, которые представляют серьезную угрозу для будущего Украины”.

“Сегодняшние действия являются сильным сигналом того, что Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ. Мы полны решимости помочь Украине достичь будущего, которого так много украинцев требовали шесть лет назад на Майдане”, — заявил Прайс на брифинге 5 марта.

Контекст

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

Справка

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Стоит также отметить, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому. В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.

В конце декабря прошлого года Министерство юстиции Соединенных Штатов подало гражданский иск о конфискации имущества в Огайо, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы.

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