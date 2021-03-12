Україна підтримує: Зеленський нарешті прокоментував санкції США проти Коломойського

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“Щодо санкцій США щодо колишніх власників ПриватБанку, ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями “великий бізнес” та “олігархічний клас”, — сказав Зеленський.

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За його словами, немає різниці яке прізвище у бізнесмена, він повинен бути готовий працювати законно та прозоро.

“Прізвища тут не мають ніякої різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне — ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш й надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше підтримується, друге закінчується”, — заявив він.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.