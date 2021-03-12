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Україна підтримує: Зеленський нарешті прокоментував санкції США проти Коломойського

Київ • УНН

 • 24391 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Україна підтримує рішення США про запровадження санкцій проти колишніх власників ПриватБанку, зокрема українського олігарха та колишнього державного діяча Ігоря Коломойського та працює над поверненням коштів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо санкцій США щодо колишніх власників ПриватБанку, ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями “великий бізнес” та “олігархічний клас”, — сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, немає різниці яке прізвище у бізнесмена, він повинен бути готовий працювати законно та прозоро.

“Прізвища тут не мають ніякої різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне — ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш й надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше підтримується, друге закінчується”, — заявив він.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

Українські Національні Новини

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