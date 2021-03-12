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Украина поддерживает: Зеленский наконец прокомментировал санкции США против Коломойского

Украина поддерживает: Зеленский наконец прокомментировал санкции США против Коломойского

Киев  •  УНН

 • 24386 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Украина поддерживает решение США о введении санкций против бывших владельцев ПриватБанка, в частности украинского олигарха и бывшего государственного деятеля Игоря Коломойского и работает над возвращением средств. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Относительно санкций США в отношении бывших владельцев ПриватБанка, мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, нет разницы, какая фамилия у бизнесмена, он должен быть готов работать законно и прозрачно.

"Фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и далее создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое поддерживается, второе заканчивается", - заявил он.

Что было раньше

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

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