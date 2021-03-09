Речниця Зеленського про санкції США проти Коломойського: думаю, це початок

Цитата

“Так, санкція визначена, яка є більше символічною і свідчить, що у них є докази його корупції, оскільки там звучить чітко слово „корупція“. Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок”, — сказала Мендель.

Вона також нагадала, що в Україні трьом колишнім топменеджерам “Приватбанку”, який раніше належав Коломойському, оголосили підозру в розтраті 137 мільйонів гривень.

Речниця президента України не підтвердила, але і не спростувала можливість видачі Україною олігарха Ігоря Коломойського, якщо з боку США надійде відповідний запит. “Подивимося ... Я ж не ворожка... Буде як буде... Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця”, — заявила вона.

Санкції України проти Коломойського

Юлія Мендель також відповіла “подивимося” на запитання: “Чи варто очікувати українських санкцій щодо Коломойського?”. Вона додала, що “якщо є монополії, які знищують права людей, обмежують, з’їдають нашу економіку, то ми ніколи не будемо державою”.

Контекст

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

Того ж дня Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

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Довідка

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА в березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

Варто також відзначити, що в травні 2019 року ПриватБанк подав позов в канцелярський суд штату Делавер в США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. У суді ПриватБанк, який був націоналізований в 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів.

У кінці грудня минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало цивільний позов про конфіскацію майна в Огайо, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.