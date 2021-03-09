Спикер Зеленского о санкциях США против Коломойского: думаю, это начало

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“Да, санкция определена, которая является более символической и свидетельствует, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово „коррупция“. Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало”, — сказала Мендель.

Она также напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам “Приватбанка”, который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн гривен.

Пресс-секретарь президента Украины не подтвердила, но и не опровергла возможность выдачи Украине олигарха Игоря Коломойского, если со стороны США поступит соответствующий запрос. “Посмотрим... Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждый украинца”, — заявила она.

Санкции Украины против Коломойского

Юлия Мендель также ответила “посмотрим” на вопрос: “Стоит ли ожидать украинских санкций в отношении Коломойского?”. Она добавила, что “если есть монополии, которые уничтожают права людей, ограничивают, съедают нашу экономику, то мы никогда не будем государством”.

Контекст

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционного списка украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В тот же день Офис президента Украины заявил про благодарность партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

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Справка

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Стоит также отметить, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игоря Коломойского. В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.

В конце декабря прошлого года Министерство юстиции Соединенных Штатов подало гражданский иск о конфискации имущества в Огайо, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы.