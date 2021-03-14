Чому Байден не телефонує: у WP вважають, що Зеленський повинен "порвати з Коломойським" для зближення з Вашингтоном

Деталі

Журналісти нагадали, що Зеленський ще не отримав телефонний дзвінок від президента Байдена, але, за їхніми словами, відсутність контакту не має нічого спільного зі спробою колишнього президента Дональда Трампа двома роками раніше тиснути на Зеленського з метою добути компромат на Байдена.

"Натомість нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її крихкої незалежності від Росії", - йдеться в статті.

Відзначається, що Зеленський на виборах в 2019 році обіцяв боротися з олігархами, "брудними" суддями і злочинними мережами, яких вдосталь в Україні з моменту здобуття незалежності.

Але на думку журналістів, торік Президент від своєї мети "відступив, звільнивши реформаторів зі свого кабінету і голову Національного банку, і загальмував судові реформи і заходи проти олігархів".

"Зокрема, Зеленський барився у тому, щоб розібратися з Ігорем Коломойським, магнатом, телеканал якого привів його до президентства", - вважають в редакції WP.

Така позиція, на їхню думку, призвела до того, що Міжнародний валютний фонд припинив виплати в межах програми з Україною, а також занепокоїла прихильників Києва в Сполучених Штатах.

Підкреслюється, що нова адміністрація Байдена відновлює політику з підтримки реформ щодо України, що підтвердив держсекретар Ентоні Блінкен в телефонній розмові з міністром закордонних справ України. Окрім того, минулого тижня адміністрація ввела санкції щодо Коломойського, звинувативши останнього в корупції.

Відзначається, що Зеленський не стоїть на місці і все ж намагається відповісти на такі дії - зокрема, запровадивши санкції проти "впливового проросійського олігарха" Віктора Медведчука. У країні, окрім іншого, порушили кримінальні справи проти трьох колишніх посадових осіб ПриватБанку, який колись контролював Коломойський.

Журналісти нагадали, що офіс Зеленського опублікував заяву у відповідь на санкції США, у якій йдеться, що "Україна вдячна всім своїм партнерам за підтримку" в "битві з олігархами".

"Але Президент повинен продемонструвати більшу прихильність цій боротьбі. Він повинен наполягати на судовій реформі, відновити незалежність центрального банку і виключити будь-які спроби послабити Національне антикорупційне бюро. Він повинен недвозначно порвати з Коломойським і підтримати кримінальну справу проти нього", - заявили в виданні.

У WP вважають, що Зеленський має можливість налагодити з Байденом "партнерські відносини". "Він повинен вхопитися за неї", - пише видання.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім'ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

Довідка

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА в березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

Варто також відзначити, що в травні 2019 року ПриватБанк подав позов в канцелярський суд штату Делавер в США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. У суді ПриватБанк, який був націоналізований в 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів.

У кінці грудня минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало цивільний позов про конфіскацію майна в Огайо, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні під час багатомільярдної схеми.