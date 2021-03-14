Почему Байден не звонит: в WP считают, что Зеленский должен "порвать с Коломойским" для сближения с Вашингтоном

Детали

Журналисты напомнили, что Зеленский еще не получил телефонный звонок от президента Байдена, но, по их словам, отсутствие контакта не имеет ничего общего с попыткой бывшего президента Дональда Трампа двумя годами ранее давить на Зеленского с целью добыть компромат на Байдена.

“Вместо этого новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России”, — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский на выборах в 2019 году обещал бороться с олигархами, грязными судьями и преступными сетями, которыми богата Украина с момента обретения независимости.

Но по мнению журналистов, в прошлом году Президент от своей цели “отступил, уволив реформаторов из своего кабинета и главу Национального банка, и затормозил судебные реформы и меры против олигархов”.

“В частности, Зеленский медлил в том, чтобы разобраться с Игорем Коломойским, магнатом, телеканал которого привел его к президентству”, — считают в редакции WP.

Такая позиция, по их мнению, привела к тому, что Международный валютный фонд приостановил выплаты в рамках программы с Украиной, а также обеспокоила сторонников Киева в Соединенных Штатах.

Подчеркивается, что новая администрация Байдена возобновляет прореформенную политику в отношении Украины, что подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины. Кроме того, на прошлой неделе администрация ввела санкции в отношении Коломойского, обвинив последнего в коррупции.

Отмечается, что Зеленский не стоит на месте и все же пытается ответить на такие действия — в частности, введя санкции против "влиятельного пророссийского олигарха" Виктора Медведчука. В стране, кроме прочего, возбудили уголовные дела против трех бывших должностных лиц ПриватБанка, который когда-то контролировал Коломойский.

Журналисты напомнили, что офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что “Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку” в “битве с олигархами”.

“Но президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него”, — заявили в издании.

В WP считают, что Зеленский имеет возможность наладить с Байденом “партнерские отношения". "Он должен ухватиться за нее”, - пишет издание.

Что было ранее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

Справка

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Стоит также отметить, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому. В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.

В конце декабря прошлого года Министерство юстиции Соединенных Штатов подало гражданский иск о конфискации имущества в Огайо, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы.