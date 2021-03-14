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Почему Байден не звонит: в WP считают, что Зеленский должен "порвать с Коломойским" для сближения с Вашингтоном

Киев  •  УНН

 • 20073 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Новая администрация президента Джо Байдена привержена реформам в Украине и борьбе с коррупцией, о чем свидетельствуют недавние санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В ответ, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует продемонстрировать большую приверженность борьбе с олигархами. Об этом говорится в статье-мнении от редакции крупного американского издания The Washington Post, передает УНН.

Детали

Журналисты напомнили, что Зеленский еще не получил телефонный звонок от президента Байдена, но, по их словам, отсутствие контакта не имеет ничего общего с попыткой бывшего президента Дональда Трампа двумя годами ранее давить на Зеленского с целью добыть компромат на Байдена.

“Вместо этого новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России”, — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский на выборах в 2019 году обещал бороться с олигархами, грязными судьями и преступными сетями, которыми богата Украина с момента обретения независимости.

Но по мнению журналистов, в прошлом году Президент от своей цели “отступил, уволив реформаторов из своего кабинета и главу Национального банка, и затормозил судебные реформы и меры против олигархов”.

“В частности, Зеленский медлил в том, чтобы разобраться с Игорем Коломойским, магнатом, телеканал которого привел его к президентству”, — считают в редакции WP.

Такая позиция, по их мнению, привела к тому, что Международный валютный фонд приостановил выплаты в рамках программы с Украиной, а также обеспокоила сторонников Киева в Соединенных Штатах.

Подчеркивается, что новая администрация Байдена возобновляет прореформенную политику в отношении Украины, что подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины. Кроме того, на прошлой неделе администрация ввела санкции в отношении Коломойского, обвинив последнего в коррупции.

Отмечается, что Зеленский не стоит на месте и все же пытается ответить на такие действия — в частности, введя санкции против "влиятельного пророссийского олигарха" Виктора Медведчука. В стране, кроме прочего, возбудили уголовные дела против трех бывших должностных лиц ПриватБанка, который когда-то контролировал Коломойский.

Журналисты напомнили, что офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что “Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку” в “битве с олигархами”.

“Но президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него”, — заявили в издании.

В WP считают, что Зеленский имеет возможность наладить с Байденом “партнерские отношения". "Он должен ухватиться за нее”, - пишет издание.

Что было ранее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

Справка

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Стоит также отметить, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому. В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.

В конце декабря прошлого года Министерство юстиции Соединенных Штатов подало гражданский иск о конфискации имущества в Огайо, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы.

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