У РНБО розповіли, коли можуть розглянути санкції проти Коломойського

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.
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У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.
Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.
Пізніше у ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Лише після цього, президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.
Зокрема, 11 березня секретар РНБО Данілов анонсував розгляд нових санкцій уже на наступному засіданні Ради Нацбезпеки і оборони.