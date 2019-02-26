В РФ предупредили Киев о “последствиях” расторжения договора по Азову

“Разрыв (договора — ред.) отбросит нас назад, будет правовой вакуум, который не в интересах прежде всего людей, пользователей, мореплавателей, не только российских или украинских — это вообще касается всего международного судоходства. Если будет расторгнут (договор —ред.) — это будет серьезный удар со стороны наших соседей по международному судоходству”, — сказал Цветков.

Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина готовится разорвать договор с Россией по Азовскому морю.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Украина планирует в ближайшее время расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией.



Так, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряков — трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находившихся в разных местах, не были известны.

Также сообщалось о сотрудниках СБУ. “Суд” в Крыму арестовал всех захваченных украинцев.



В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.



26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу № 393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018.

8 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.