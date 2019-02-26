У РФ попередили Київ про "наслідки" розірвання договору по Азову

"Розрив (договору - ред.) відкине нас назад, буде правовий вакуум, який не в інтересах перш за все людей, користувачів, мореплавців, не тільки російських або українських - це взагалі стосується всього міжнародного судноплавства. Якщо буде розірвано (договір ред.) - це буде серйозний удар з боку наших сусідів по міжнародному судноплавству", - сказав Цвєтков.

Раніше Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з телеканалів заявив, що Україна готується розірвати договір з Росією по Азовському морю.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод з Росією.



Так, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що в цілому йдеться про 23 моряків - трьох поранених , які перебували в міській лікарні імені Пирогова в місті Керчі, і ще 20 перебували в різних місцях, не були відомі.

Також повідомлялося про співробітників СБУ. "Суд" в Криму заарештував всіх захоплених українців.



В ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому в зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.



26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила військовий стан, але тільки на 30 днів і в окремих областях.

Згідно з президентським указом № 393, військовий стан вводиться з 14:00 26 листопада 2018 терміном на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018.

8 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували в той же день. Закон передбачає введення воєнного стану в 10 областях України.