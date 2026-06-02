У путина растут проблемы на фронте и угроза гиперинфляции в рф - The Washington Post

У российского диктатора владимира путина растут проблемы как на фронте, так и внутри страны. Наступление армии рф замедляется, ресурсы истощаются, а удары украинских дронов все сильнее бьют по логистике и экономике страны-агрессора. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

россия усиливает террор из-за проблем на фронте

Как отмечает издание, последние массированные атаки рф по Киеву и другим украинским городам могут быть связаны не только с желанием запугать Украину, но и с ухудшением ситуации для самой россии.

Европейские чиновники считают, что все более агрессивная риторика москвы является следствием военных и экономических трудностей, а также попыткой заставить Запад вернуться к переговорам на российских условиях.

В кремле признают — достичь целей войны все сложнее

The Washington Post обращает внимание на публикацию во влиятельном российском журнале "россия в глобальной политике", где говорится о фактической недостижимости первоначальных целей войны.

Автор материала, российский академик василий кашин, прямо заявил, что в нынешних условиях россия не способна полностью сломить Украину военным путем.

Ликвидация антироссийского режима принципиально недостижима без полной военной оккупации всей страны в течение длительного времени. Для россии это технически невозможно — написал он.

Также кашин признал, что западная помощь позволяет Украине компенсировать российское преимущество в ресурсах и вооружении.

Украинские дроны разрушают логистику рф

Одной из главных проблем для кремля издание называет удары украинских беспилотников по тыловым маршрутам снабжения.

Особенно болезненными стали атаки по так называемому сухопутному коридору в Крым через оккупированные территории юга Украины. Именно по этим путям россия поставляет топливо, боеприпасы и технику.

Экономика рф трещит под давлением войны

В материале подчеркивается, что российская экономика продолжает терять устойчивость, несмотря на высокие цены на нефть.

Огромные расходы на армию, санкции, падение гражданского сектора и высокие ставки приводят к росту бюджетного дефицита.

Немецкий экономист Янис Клюге заявил, что наибольшее давление сейчас испытывают именно региональные бюджеты россии.

Министр финансов рф антон силуанов уже предупредил о масштабном сокращении расходов во всех сферах, кроме обороны и социальных выплат.

Наши резервы не безграничны — признал силуанов.

Даже депутаты госдумы начинают открыто говорить о кризисе. Депутат валерий гартунг во время выступления в парламенте упомянул риск возвращения к гиперинфляции 1990-х годов.

Что мы будем делать? Печатать деньги? Это будет как в 1992 году, когда цены росли на 30% каждую неделю? — заявил он.

путин все еще верит в захват Донбасса

Несмотря на проблемы, путин, по данным собеседников издания, до сих пор убежден, что российская армия способна в ближайшие месяцы полностью оккупировать Донецкую область.

Именно захват Донбасса сейчас рассматривается кремлем как главная минимальная цель войны после провала планов по захвату Киева. При этом потери армии рф продолжают стремительно расти.

Европейские чиновники предполагают, что при нынешних темпах потерь кремль может быть вынужден после парламентских выборов в сентябре объявить новую волну мобилизации.

