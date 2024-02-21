"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов оценил ситуацию на фронте и возможности врага и затронул вопрос выхода из Авдеевки в интервью The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По словам Буданова, профессиональная армия россии была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения, а это означает, что теперь она бросает неподготовленных призывников на самоубийственные атаки. Она использует больше артиллерийских снарядов, чем может сделать, и хотя в прошлом году она выставила на вооружение сотни танков, большинство из них были старыми моделями, взятыми со склада и отремонтированными, и только 178 новых. Отмечается, что ракетные удары по украинским городам в последние недели прекратились, поскольку российские поставки истощились.

В результате, по словам Буданова, россии "придется бороться, чтобы достичь своей главной стратегической цели - захват всех территорий восточных Донецкой и Луганской областей в этом году". "У них нет сил", - сказал Буданов.

Недавнее исследование лондонского аналитического центра Royal United Services Institute показало, что российские вооруженные силы, скорее всего, достигнут пика к концу года, а затем в 2025 году им придется все чаще испытывать недостаток боеприпасов и бронетехники.

Также издание отмечает еще один вопрос: дополнительной поддержки Украины Соединенными Штатами, заблокированной республиканцами в Конгрессе.

"Будут ли они готовы обеспечить нас запасами на весь год, пока мы готовимся или нет? - сказал Буданов. - Это интересный вопрос".

В то же время Буданов, как указано, сообщил, что российские вооруженные силы насчитывают 510 000 военнослужащих в Украине и вокруг нее и могут набирать около 30 000 человек в месяц.

Буданов также пытался поставить российский захват Авдеевки в более широкий контекст. По его словам, российской армии понадобилось почти два года тяжелых атак с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять город. По другим подсчетам, прошло почти десять лет, как российские военизированные формирования атаковали город с 2014 года.

"Это успех великой, могучей российской армии?" - сказал Буданов.

По словам Буданова, наряду с военными действиями россия пыталась вызвать проблемы в украинском обществе и вооруженных силах. Как сообщается, он сказал, что "москва недавно активировала план, который сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства выдающихся украинцев, чтобы вызвать раздор в Украине и ослабить решимость солдат страны". По его словам, "пик наступит весной и будет сопровождаться мощными военными атаками, с направлением на то, чтобы воспользоваться любыми распрями".

Буданов сказал, что россия планировала операции под чужим флагом против украинских политиков, которые могли быть использованы для раскола общества, обвиняя власть.

Еще одним примером, который он привел, было недавнее заявление бывшего президента россии дмитрия медведева о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил поездку в Киев на прошлой неделе, потому что якобы опасался убийства.

Примерно в то же время в Интернете было опубликовано видео, которое якобы демонстрирует репортаж французского новостного канала France 24 с подобными заявлениями. France 24 заявил, что видео является так называемым дипфейком, созданным с использованием искусственного интеллекта для воспроизведения голоса ведущего. Французские официальные лица отрицают отмену визита по соображениям безопасности и заявили, что Макрон приедет с визитом к середине следующего месяца.

Буданов заявил, что инцидент был частью российской операции. "Это все элементы одной и той же большой идеи", - сказал он.

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