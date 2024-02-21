"У них немає сил": Буданов оцінив спроможності ворога і висловився про Авдіївку

ukenru
29 березня, 19:41 • 39971 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 92003 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113692 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115723 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230560 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156134 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146729 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132807 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121704 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112861 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
83 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46772 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40354 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48208 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 38870 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43022 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230560 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385036 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440315 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448704 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358141 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113692 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130427 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124627 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98513 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107752 перегляди
Актуальне
"У них немає сил": Буданов оцінив спроможності ворога і висловився про Авдіївку

"У них немає сил": Буданов оцінив спроможності ворога і висловився про Авдіївку

Київ • УНН

 • 30572 перегляди

Керівник української воєнної розвідки оцінив спроможності ворога і висловився про Авдіївку

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов оцінив ситуацію на фронті та спроможності ворога і торкнувся питання виходу з Авдіївки в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За словами Буданова, професійна армія росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, а це означає, що тепер вона кидає непідготовлених призовників на самогубні атаки. Вона використовує більше артилерійських снарядів, ніж може зробити, і хоча минулого року вона виставила на озброєння сотні танків, більшість із них були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими, і лише 178 нових. Зазначається, що ракетні удари по українських містах останніми тижнями припинилися, оскільки російські поставки виснажилися.

У результаті, за словами Буданова, росії "доведеться боротися, щоб досягнути своєї головної стратегічної мети - захоплення всіх територій східних Донецької та Луганської областей цього року". "У них немає сил", - сказав Буданов.

Нещодавнє дослідження лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute показало, що російські збройні сили, швидше за все, досягнуть піку до кінця року, а потім у 2025 році їм доведеться все частіше відчувати нестачу боєприпасів та бронетехніки.

Також видання вказує на ще одне питання: додаткової підтримки України Сполученими Штатами, заблокованої республіканцями у Конгресі.

"Чи будуть вони готові забезпечити нас запасами на весь рік, поки ми готуємось, чи ні? - сказав Буданов. - Це цікаве запитання".

Водночас Буданов, як вказано, повідомив, що російські збройні сили налічують 510 000 військовослужбовців в Україні та навколо неї та можуть набирати близько 30 000 осіб на місяць.

Буданов також намагався поставити російське захоплення Авдіївки в ширший контекст. За його словами, російській армії знадобилося майже два роки важких атак із початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти місто. За іншими підрахунками, минуло майже десять років, як російські воєнізовані формування атакували місто з 2014 року.

"Це успіх великої, могутньої російської армії?" - сказав Буданов.

За словами Буданова, поряд із військовими діями росія намагалася викликати негаразди в українському суспільстві та збройних силах. Як повідомляється, він сказав, що "москва нещодавно активувала план, який поєднує в собі дезінформацію та спроби вбивства видатних українців, щоб викликати розбрат в Україні та послабити рішучість солдатів країни". За його словами, "пік настане навесні і супроводжуватиметься потужними військовими атаками, зі спрямуванням на те, щоб скористатися будь-якими чварами".

Буданов сказав, що росія планувала операції під чужим прапором проти українських політиків, які могли бути використані для розколу суспільства, звинувачуючи владу.

Ще одним прикладом, який він навів, була нещодавня заява колишнього президента росії дмитра медведєва про те, що президент Франції Еммануель Макрон скасував поїздку до Києва минулого тижня, бо нібито побоювався вбивства.

Приблизно в той же час в Інтернеті було опубліковано відео, яке нібито демонструє репортаж французького каналу новин France 24 з подібними заявами. France 24 заявив, що відео є так званим дипфейком, створеним з використанням штучного інтелекту для відтворення голосу ведучого. Французькі офіційні особи заперечують скасування візиту з міркувань безпеки та заявили, що Макрон приїде з візитом до середини наступного місяця.

Буданов заявив, що інцидент був частиною російської операції. "Це всі елементи однієї і тієї ж великої ідеї", - сказав він.

"Перемагає той, хто має потужну економіку та логістику": Буданов пояснив потреби України у війни проти рф 16.02.24, 11:45 • 24529 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
avdiivkaАвдіївка
emmanuel-makronЕммануель Макрон
kyrylo-budanovКирило Буданов
ukrainaУкраїна
luhanskЛуганськ
donetskДонецьк
londonЛондон
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64