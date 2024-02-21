"У них немає сил": Буданов оцінив спроможності ворога і висловився про Авдіївку

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов оцінив ситуацію на фронті та спроможності ворога і торкнувся питання виходу з Авдіївки в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише УНН.

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За словами Буданова, професійна армія росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, а це означає, що тепер вона кидає непідготовлених призовників на самогубні атаки. Вона використовує більше артилерійських снарядів, ніж може зробити, і хоча минулого року вона виставила на озброєння сотні танків, більшість із них були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими, і лише 178 нових. Зазначається, що ракетні удари по українських містах останніми тижнями припинилися, оскільки російські поставки виснажилися.

У результаті, за словами Буданова, росії "доведеться боротися, щоб досягнути своєї головної стратегічної мети - захоплення всіх територій східних Донецької та Луганської областей цього року". "У них немає сил", - сказав Буданов.

Нещодавнє дослідження лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute показало, що російські збройні сили, швидше за все, досягнуть піку до кінця року, а потім у 2025 році їм доведеться все частіше відчувати нестачу боєприпасів та бронетехніки.

Також видання вказує на ще одне питання: додаткової підтримки України Сполученими Штатами, заблокованої республіканцями у Конгресі.

"Чи будуть вони готові забезпечити нас запасами на весь рік, поки ми готуємось, чи ні? - сказав Буданов. - Це цікаве запитання".

Водночас Буданов, як вказано, повідомив, що російські збройні сили налічують 510 000 військовослужбовців в Україні та навколо неї та можуть набирати близько 30 000 осіб на місяць.

Буданов також намагався поставити російське захоплення Авдіївки в ширший контекст. За його словами, російській армії знадобилося майже два роки важких атак із початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти місто. За іншими підрахунками, минуло майже десять років, як російські воєнізовані формування атакували місто з 2014 року.

"Це успіх великої, могутньої російської армії?" - сказав Буданов.

За словами Буданова, поряд із військовими діями росія намагалася викликати негаразди в українському суспільстві та збройних силах. Як повідомляється, він сказав, що "москва нещодавно активувала план, який поєднує в собі дезінформацію та спроби вбивства видатних українців, щоб викликати розбрат в Україні та послабити рішучість солдатів країни". За його словами, "пік настане навесні і супроводжуватиметься потужними військовими атаками, зі спрямуванням на те, щоб скористатися будь-якими чварами".

Буданов сказав, що росія планувала операції під чужим прапором проти українських політиків, які могли бути використані для розколу суспільства, звинувачуючи владу.

Ще одним прикладом, який він навів, була нещодавня заява колишнього президента росії дмитра медведєва про те, що президент Франції Еммануель Макрон скасував поїздку до Києва минулого тижня, бо нібито побоювався вбивства.

Приблизно в той же час в Інтернеті було опубліковано відео, яке нібито демонструє репортаж французького каналу новин France 24 з подібними заявами. France 24 заявив, що відео є так званим дипфейком, створеним з використанням штучного інтелекту для відтворення голосу ведучого. Французькі офіційні особи заперечують скасування візиту з міркувань безпеки та заявили, що Макрон приїде з візитом до середини наступного місяця.

Буданов заявив, що інцидент був частиною російської операції. "Це всі елементи однієї і тієї ж великої ідеї", - сказав він.

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