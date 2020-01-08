В МИД назвали страны происхождения погибших в авиакатастрофе в Иране: 11 - из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По имеющейся информации относительно стран происхождения погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране, 11 человек - из Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter, передает УНН.
"Ужасные новости о катастрофе самолета в Тегеране. Мои искренние соболезнования семьям погибших. МИД уточняет информацию", - отметил Пристайко.
"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:
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- Иран - 82;
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- Канада - 63;
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- Украина - 2 + 9 (экипаж);
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- Швеция - 10;
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- Афганистан - 4;
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- ФРГ - 3;
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- Великобритания - 3.
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Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - добавил глава МИД Украины.
Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.
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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.