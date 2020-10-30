В КСУ сообщили о "давлении" на Тупицкого со стороны ГБР

"Сегодня, 30 октября, на официальном вебсайте ГБР появилась информация с говорящим названием "Государственная измена и незаконное отчуждение земельного участка на территории Крыма по законам РФ - ГБР расследует уголовное производство в отношении главы КСУ", в котором и.о. директора ГБР Алексей Сухачев фактически обвинил главу КСУ в совершении деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.
В КСУ отмечается, что после критических вышучиваний СМИ таких формулировок в текст добавлено слово "возможно" совершил указанные действия.
"Учитывая изложенное, сообщаем руководству Государственного бюро расследований, что согласно статье 62 Конституции Украины "Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях...", - отмечается в сообщении.
Напомним, Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.
Как сообщалось, судья-докладчик Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко обвинил Офис Президента в осуществлении прямого давления.
Как сообщалось ранее в УНН, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.
Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ №477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.