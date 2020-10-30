У КСУ повідомили про "тиск" на Тупицького з боку ДБР

"Сьогодні, 30 жовтня, на офіційному вебсайті ДБР з’явилася інформація з промовистою назвою: "Державна зрада та незаконне відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ – ДБР розслідує кримінальне провадження відносно голови КСУ", у якій в.о директора ДБР Олексій Сухачов фактично звинуватив голову КСУ у вчинені діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України", - йдеться у повідомленні.
У КСУ зазначається, що після критичних висміювань ЗМІ таких формулювань у текст повідомлення додано слово "можливо" вчинив зазначені діяння.
"З огляду на викладене, інформуємо керівництво Державного бюро розслідувань, що відповідно до статті 62 Конституції України "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях…", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.
Як повідомлялося, суддя-доповідач Конституційного Суду України Ігор Сліденко звинуватив Офіс Президента у здійсненні прямого тиску.
Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.
Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ №477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.