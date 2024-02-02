Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании

Турция заинтересована в покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на то, что достигла соглашения с США о покупке F-16 на сумму 23 млрд долларов. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Указывается, что Анкара ведет переговоры с Британией и Испанией о покупке Eurofighter Typhoon. А источник в министерстве обороны Турции сообщал, что переговоры начались после того, как Турция признала, что ее запрос на поставку самолетов F-16 из США, сделанный еще в октябре 2021 года, может не сработать.

Самолеты Eurofighter Typhoon производятся консорциумом Германии, Великобритании, Италии и Испании.

На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена официально уведомила Конгресс о своем намерении начать продажу Турции 40 истребителей Lockheed Martin F-16 и почти 80 комплектов для модернизации, на следующий день после того, как Анкара полностью завершила ратификацию членства Швеции в НАТО. Однако решение еще должно пройти через Конгресс США.

Известно, что Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с BAE.

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