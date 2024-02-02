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Туреччина хоче придбати 40 винищувачів у Британії та Іспанії

Туреччина хоче придбати 40 винищувачів у Британії та Іспанії

Київ • УНН

 • 37152 перегляди

Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, незважаючи на те, що нещодавно уклала угоду з США на 23 мільярди доларів про придбання F-16, оскільки її запит на F-16 може бути не схвалений Конгресом.

Туреччина зацікавлена у покупці 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, попри те, що досягла угоди зі США щодо покупки F-16 на суму 23 млрд доларів. Про це у четвер, 1 лютого, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Вказується, що Анкара веде переговори з Британією та Іспанією про покупку Eurofighter Typhoon. А джерело в міністерстві оборони Туреччини повідомляло, що переговори почалися після того, як Туреччина визнала, що її запит на постачання літаків F-16 зі США, зроблений іще у жовтні 2021 року, може не спрацювати.

Літаки Eurofighter Typhoon виробляються консорціумом Німеччини, Великобританії, Італії та Іспанії.

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена офіційно повідомила Конгрес про свій намір розпочати продаж Туреччині 40 винищувачів Lockheed Martin F-16 і майже 80 комплектів для модернізації, наступного дня після того, як Анкара повністю завершила ратифікацію членства Швеції в НАТО. Проте рішення ще має пройти через Конгрес США.

Відомо, що Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з BAE.

Посол розповів, чи вдасться Україні отримати винищувачі Eurofighter04.03.23, 16:44 • 1443731 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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