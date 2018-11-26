Турция обеспокоена обстрелом украинских судов в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Турция обеспокоена сообщениями об обстреле судов, принадлежащих Украине, в Азовском море, в результате чего есть раненые. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает УНН.
"Мы следим за развитием событий и усилением напряженности в Азовском море и Керченском проливе. В этом контексте нас беспокоят сообщения о ранении военных в результате обстрела украинских судов", - говорится в заявлении.
Турция как страна, расположенная в Черноморском регионе, как отмечается, считает, что Керченский пролив нельзя закрывать для прохода судов.
"Мы призываем избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право и избегать эскалации напряженности, проявив здравый смысл и сдержанность", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.