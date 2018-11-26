Туреччина занепокоєна обстрілом українських суден в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Туреччина стурбована повідомленнями про обстріл суден, які належать Україні, в Азовському морі, у результаті чого є поранені. Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, передає УНН.
"Ми стежимо за розвитком подій і посиленням напруженості в Азовському морі і Керченській протоці. У цьому контексті нас непокоять повідомлення про поранення військових у результаті обстрілу українських суден", - йдеться у заяві.
Туреччина як країна, розташована у чорноморському регіоні, як зазначається, вважає, що Керченську протоку не можна закривати для проходу суден.
"Ми закликаємо уникати кроків, які можуть поставити під загрозу регіональний мир і стабільність, поважати міжнародне право і уникати ескалації напруженості, проявивши здоровий глузд і стриманість", - сказано в заяві.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.