Туман накроет север и центр Украины 17 декабря: водителям рекомендуют быть осторожными

15:35 • 102 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 5054 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 13117 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 16547 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 18578 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 24405 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 21851 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 22585 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29847 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21850 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
Популярные новости
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать16 декабря, 09:27 • 8136 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 17298 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 17475 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика12:00 • 6486 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 12181 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 2476 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 12364 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 17668 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 67091 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 62499 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 40315 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 57419 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 57574 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 61293 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 96083 просмотра
Туман накроет север и центр Украины 17 декабря: водителям рекомендуют быть осторожными

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Ночью и утром 17 декабря ожидается туман с видимостью 200-500 метров в северных, центральных и восточных областях Украины, а также в Киеве. ГСЧС призывает водителей быть внимательными из-за осложнения движения транспорта.

Туман накроет север и центр Украины 17 декабря: водителям рекомендуют быть осторожными

Ночью и утром 17 декабря на территории северных регионов Украины, а также Черкасской, Полтавской, Харьковской областей и города Киев ожидается туман - видимость 200-500 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Речь идет о I уровне опасности, желтом. Подобные погодные условия могут существенно усложнить движение транспорта.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала водителей быть максимально внимательными, выбирать безопасную скорость, строго соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фонари, чтобы минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий.

Напомним

Синоптики прогнозировали на 16 декабря облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В Киевской области и столице также ожидалась облачная погода, но с прояснениями и без осадков. По области утром местами прогнозировали туман.

Евгений Устименко

