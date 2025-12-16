Туман накроет север и центр Украины 17 декабря: водителям рекомендуют быть осторожными

Ночью и утром 17 декабря на территории северных регионов Украины, а также Черкасской, Полтавской, Харьковской областей и города Киев ожидается туман - видимость 200-500 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Речь идет о I уровне опасности, желтом. Подобные погодные условия могут существенно усложнить движение транспорта.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала водителей быть максимально внимательными, выбирать безопасную скорость, строго соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фонари, чтобы минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий.

Напомним

Синоптики прогнозировали на 16 декабря облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В Киевской области и столице также ожидалась облачная погода, но с прояснениями и без осадков. По области утром местами прогнозировали туман.