Плюсова температура та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 грудня
Київ • УНН
16 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура вдень становитиме 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°.
У вівторок, 16 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні синоптики прогнозують в Україні вдень без опадів. Вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +9°; у східних областях від 2° морозу до 3° тепла.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. По області вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві 3-5° тепла.
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня 14.12.25, 13:56 • 39764 перегляди