Плюсова температура та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні синоптики прогнозують в Україні вдень без опадів. Вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +9°; у східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. По області вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві 3-5° тепла.

