Плюсова температура та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 грудня

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 1068 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 9220 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 5306 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 7592 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 7854 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 7042 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 6330 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13226 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 40928 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 35429 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
88%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним моремVideo15 грудня, 18:32 • 10079 перегляди
Україна отримає безпекові гарантії, подібні до статті 5 НАТО: американський чиновник про деталі переговорів у Берліні15 грудня, 18:48 • 3876 перегляди
Черговий геополітичний "шедевр": у росії заявили, що ленін створив не лише Україну, але й Польщу15 грудня, 18:54 • 4182 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 11290 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState00:35 • 6966 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 43063 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 39732 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 46949 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 94220 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 112071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 29971 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 47230 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 48043 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 52155 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 86989 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Forbes
FIFA (серія відеоігор)
Опалення

Плюсова температура та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 грудня

Київ • УНН

 • 14 перегляди

16 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура вдень становитиме 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°.

Плюсова температура та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні синоптики прогнозують в Україні вдень без опадів. Вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.  

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +9°; у східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. По області вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві 3-5° тепла.

Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня 14.12.25, 13:56 • 39764 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Київська область
Одеська область
Закарпатська область
Крим
Україна
Київ