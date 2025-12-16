Плюсовая температура и без осадков: прогноз погоды в Украине на 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня синоптики прогнозируют в Украине днем без осадков. Утром в восточных, большинстве центральных, Запорожской областях, местами и в северной части туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму до +9°; в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. По области утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве 3-5° тепла.

