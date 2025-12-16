Туман накриє північ і центр України 17 грудня: водіям рекомендують бути обережними

Вночі та вранці 17 грудня на території північних регіонів України, а також Черкаської, Полтавської, Харківської областей та міста Київ очікується туман - видимість 200-500 метрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий. Подібні погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала водіїв бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, суворо дотримуватись дистанції та використовувати протитуманні ліхтарі, щоб мінімізувати ризик дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо

Синоптики прогнозували на 16 грудня хмарну погоду з проясненнями, без суттєвих опадів. У Київській області та столиці також очікувалась хмарна погода, але з проясненнями і без опадів. По області вранці місцями прогнозували туман.