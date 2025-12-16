$42.250.05
49.650.19
ukenru
15:35 • 122 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 5082 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 13140 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 16570 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 18598 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 24423 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21859 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22591 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29848 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21850 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
Графіки відключень електроенергії
Туман накриє північ і центр України 17 грудня: водіям рекомендують бути обережними

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Вночі та вранці 17 грудня очікується туман з видимістю 200-500 метрів у північних, центральних та східних областях України, а також у Києві. ДСНС закликає водіїв бути уважними через ускладнення руху транспорту.

Туман накриє північ і центр України 17 грудня: водіям рекомендують бути обережними

Вночі та вранці 17 грудня на території північних регіонів України, а також Черкаської, Полтавської, Харківської областей та міста Київ очікується туман - видимість 200-500 метрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий. Подібні погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала водіїв бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, суворо дотримуватись дистанції та використовувати протитуманні ліхтарі, щоб мінімізувати ризик дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо

Синоптики прогнозували на 16 грудня хмарну погоду з проясненнями, без суттєвих опадів. У Київській області та столиці також очікувалась хмарна погода, але з проясненнями і без опадів. По області вранці місцями прогнозували туман.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Дорожньо-транспортна пригода
Укргідрометцентр
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ