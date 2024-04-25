ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

Для мужчин за рубежом планируют разрешить обновление военно-учетных данных в консульских центрах и электронном кабинете. Работа территориальных центров комплектации (ТЦК) за пределами страны - это нереально. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

Детали

По его словам, ТЦК не может работать в других странах и вручать там повестки гражданам Украины.

ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом - ред.) выглядит довольно нереальным - заявил Лазуткин.

Он пояснил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за рубежом в течение 60 дней будет возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет.

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Он также заверил, что сейчас идет работа над тем, чтобы мужчины имели возможность обновить данные без обязательного возвращения в Украину.

Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, что стоит приезжать в Украину... Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные - ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет - рассказал представитель Минобороны.

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Напомним

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта в обособленном подразделении или дипломатическом учреждении Украины. Выдача паспортов будет осуществляться только на территории Украины.

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей МИД для разъяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приостановление предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом назвав неприемлемым то, чтобы они "сидели в ресторанах", в то время как "ребята в окопах очень устали".

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