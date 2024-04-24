Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве на фоне приостановления предоставления консульских услуг за рубежом. Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал участников "блокады", передает УНН.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, 300 украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве. Отмечается, что на место происшествия приезжала полиция, но никаких действий не предпринимала. Люди договорились с работниками сервиса, что начнут запускать граждан только на подачу документов.

В то же время заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отреагировал на такую "акцию", отметив, что "такая сплоченность и натиск "нашего мощного зарубежного фронта" пригодились бы - если не на реальном фронте, то хотя бы во время украинофобской блокады на границе".

"Если серьезно, то люди, которые в государстве решили забыть о своих обязанностях, не могут от него требовать соблюдения своих прав. Очень удобно с***баться (убежать - ред.) в самое тяжелое для Украины время, а потом ныть, как Украина не предоставляет какие-то услуги. Не надо требовать "справедливости", если сам этого правила не придерживаешься. Когда одна категория украинцев уже два года борется за будущее абсолютно для всех, а другая "живет свою жизнь" - это что-то тоже не очень справедливо", - написал Жорин.

Напомним

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта в обособленном подразделении или дипломатическом учреждении Украины. Выдача паспортов будет осуществляться только на территории Украины.

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей МИД для разъяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приостановление предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом назвав неприемлемым то, чтобы они "сидели в ресторанах", в то время как "ребята в окопах очень устали".