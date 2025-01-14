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ТЦК не имеет права забирать мобильные телефоны у военнообязанных - Лариса Козак

ТЦК не имеет права забирать мобильные телефоны у военнообязанных - Лариса Козак

Киев  •  УНН

 • 10049 просмотра

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Заместитель начальника РТЦК Лариса Козак разъяснила права военнообязанных по использованию мобильных телефонов в ТЦК. Помещение ТЦК является режимным объектом, но должно быть выделено специальное место для общения.

Человек, которого доставили в ТЦК во время проверки документов, имеет право на связь, однако помещение ТЦК является режимным объектом, что накладывает определенные ограничения на использование мобильных телефонов.

Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак во время брифинга, передает УНН.

Забирать средства сотовой связи территориальные центры комплектования не имеют права. Но надо учитывать, что само помещение РТЦК - это режимный объект, там проводится работа соответственно и с документооборотом определенного категорированного грифа. Также там есть соответствующие базы, компьютеры, которые тоже имеют ограниченный доступ

- сказала Козак.

Она добавила, что законным требованием сотрудника ТЦК или военнослужащего является определение места общения для военнообязанного гражданина в помещении.

Такое помещение в каждом районном ТЦК должно быть, поэтому забрать средства сотовой связи невозможно. РТЦК такого права не имеет. Ограничить - да

- отметила Козак.

Недавние инциденты с участием ТЦКУ

Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и прохожими при задержании 40-летнего мужчины. Во время столкновения полицейский выпустил табельное оружие.

«ЗооПатрульUA» на странице в Facebook сообщал, что в Киеве кот остался запертым в квартире на шесть дней после того, как его владельца задержали представители ТЦК и СП. Мужчину забрали с улицы без возможности передать ключи знакомым или предупредить о ситуации.

Работники ТЦК пытались «выкурить» газом военнообязанного из автомобиля в Вышгороде. В Минобороны осудили этот инцидент.

 Во Львове произошло задержание человека, вероятно, полицией и военными. На видео было видно, как избивают человека, запихивая его в бус. Представитель омбудсмена направил обращение в соответствующие органы для расследования инцидента. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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