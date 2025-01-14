ТЦК не имеет права забирать мобильные телефоны у военнообязанных - Лариса Козак
Киев • УНН
Заместитель начальника РТЦК Лариса Козак разъяснила права военнообязанных по использованию мобильных телефонов в ТЦК. Помещение ТЦК является режимным объектом, но должно быть выделено специальное место для общения.
Человек, которого доставили в ТЦК во время проверки документов, имеет право на связь, однако помещение ТЦК является режимным объектом, что накладывает определенные ограничения на использование мобильных телефонов.
Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак во время брифинга, передает УНН.
Забирать средства сотовой связи территориальные центры комплектования не имеют права. Но надо учитывать, что само помещение РТЦК - это режимный объект, там проводится работа соответственно и с документооборотом определенного категорированного грифа. Также там есть соответствующие базы, компьютеры, которые тоже имеют ограниченный доступ
Она добавила, что законным требованием сотрудника ТЦК или военнослужащего является определение места общения для военнообязанного гражданина в помещении.
Такое помещение в каждом районном ТЦК должно быть, поэтому забрать средства сотовой связи невозможно. РТЦК такого права не имеет. Ограничить - да
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