Конфлікт у Вінниці за участі поліцейського, ТЦК та цивільних: правоохоронці відреагували

У Вінниці стався конфлікт за участі поліцейського, військовослужбовців ТЦК та СП й цивільних при затриманні 40-річного чоловіка, який перед цим втік від ТЦК. Правоохоронці проводять перевірку.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Вінницької області.

Під час моніторингу соціальних мереж виявлено відео з конфліктом між працівниками поліції, ТЦК та СП й перехожими. Встановлено, що близько 11:00 правоохоронці зупинили чоловіка, який при перевірці документів назвав чужі анкетні дані. Надалі при перевірці військово-облікових документів було установлено, що 40-річний чоловік вже перебував у розшуку Вінницьким ОТЦК та СП - інформує поліція.

Повідомляється, що у цей час перехожа жінка почала вимагати від військовослужбовців та поліцейського відпустити військовозобов’язаного. Останній скористався можливістю та втік. Через деякий час правоохоронці знайшли його з метою доставлення до Вінницького ОТЦК та СП.

Тим часом на крики затриманого зібралися перехожі, які кричали та нецензурно висловлювалися до працівників поліції та ТЦК і СП. Фігурант чинив спротив, намагався вирватись та втекти. Під час спроби затримати чоловіка, перехожий, який брав участь у конфлікті, штовхнув ПОГа, внаслідок чого у поліцейського з кобури випала табельна зброя. Поліцейський швидко взяв пістолет та підняв його вгору. Застосовувати чи використовувати вогнепальну зброю поліцейський наміру не мав - заявляють в поліції.

Затриманого доставили до Вінницького ОТЦК та СП, де відносно останнього складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Разом з тим, до поліції будь-яких заяв, повідомлень чи скарг з приводу інциденту не надходило.

Окрім того, зазначається, що за фактом події у Вінниці за участі поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП, проводиться перевірка.

Додамо

Так, в мережі ширилося відео на якому виникла суперечка між поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП під час затримання чоловіка після його спроби втечі від ТЦК.

В ТЦК спростували інформацію про, те, що військовий зламав ногу чоловіку