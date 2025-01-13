Конфлікт у Вінниці за участі поліцейського, ТЦК та цивільних: правоохоронці відреагували
Київ • УНН
У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та перехожими при затриманні 40-річного чоловіка, який втік від військкомату. Під час сутички поліцейський впустив табельну зброю через штовхання з боку перехожого.
У Вінниці стався конфлікт за участі поліцейського, військовослужбовців ТЦК та СП й цивільних при затриманні 40-річного чоловіка, який перед цим втік від ТЦК. Правоохоронці проводять перевірку.
Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Вінницької області.
Під час моніторингу соціальних мереж виявлено відео з конфліктом між працівниками поліції, ТЦК та СП й перехожими. Встановлено, що близько 11:00 правоохоронці зупинили чоловіка, який при перевірці документів назвав чужі анкетні дані. Надалі при перевірці військово-облікових документів було установлено, що 40-річний чоловік вже перебував у розшуку Вінницьким ОТЦК та СП
Повідомляється, що у цей час перехожа жінка почала вимагати від військовослужбовців та поліцейського відпустити військовозобов’язаного. Останній скористався можливістю та втік. Через деякий час правоохоронці знайшли його з метою доставлення до Вінницького ОТЦК та СП.
Тим часом на крики затриманого зібралися перехожі, які кричали та нецензурно висловлювалися до працівників поліції та ТЦК і СП. Фігурант чинив спротив, намагався вирватись та втекти. Під час спроби затримати чоловіка, перехожий, який брав участь у конфлікті, штовхнув ПОГа, внаслідок чого у поліцейського з кобури випала табельна зброя. Поліцейський швидко взяв пістолет та підняв його вгору. Застосовувати чи використовувати вогнепальну зброю поліцейський наміру не мав
Затриманого доставили до Вінницького ОТЦК та СП, де відносно останнього складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 210 КУпАП.
Разом з тим, до поліції будь-яких заяв, повідомлень чи скарг з приводу інциденту не надходило.
Окрім того, зазначається, що за фактом події у Вінниці за участі поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП, проводиться перевірка.
Додамо
Так, в мережі ширилося відео на якому виникла суперечка між поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП під час затримання чоловіка після його спроби втечі від ТЦК.
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