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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликт в Виннице с участием полицейского, ТЦК и гражданских: правоохранители отреагировали

Конфликт в Виннице с участием полицейского, ТЦК и гражданских: правоохранители отреагировали

Киев  •  УНН

 • 1054 просмотра

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В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и прохожими при задержании 40-летнего мужчины, который сбежал от военкомата. Во время схватки полицейский выпустил табельное оружие из-за толчков со стороны прохожего.

В Виннице произошел конфликт с участием полицейского, военнослужащих ТЦК и СП и гражданских при задержании 40-летнего мужчины, который перед этим сбежал от ТЦК. Правоохранители проводят проверку.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Винницкой области.

Во время мониторинга социальных сетей обнаружено видео с конфликтом между работниками полиции, ТЦК и СП и прохожими. Установлено, что около 11:00 правоохранители остановили мужчину, который при проверке документов назвал чужие анкетные данные. В дальнейшем при проверке военно-учетных документов было установлено, что 40-летний мужчина уже находился в розыске Винницким ОТЦК и СП

- информирует полиция.

Сообщается, что в это время прохожая женщина начала требовать от военнослужащих и полицейского отпустить военнообязанного. Последний воспользовался возможностью и сбежал. Через некоторое время правоохранители нашли его с целью доставки в Винницкий ОТЦК и СП.

Между тем на крики задержанного собрались прохожие, которые кричали и нецензурно выражались к работникам полиции и ТЦК и СП. Фигурант оказывал сопротивление, пытался вырваться и убежать. При попытке задержать мужчину, прохожий, который участвовал в конфликте, толкнул ПОГа, в результате чего у полицейского из кобуры выпало табельное оружие. Полицейский быстро взял пистолет и поднял его вверх. Применять или использовать огнестрельное оружие полицейский намерения не имел

- заявляют в полиции.

Задержанного доставили в Винницкий ОТЦК и СП, где в отношении последнего составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 210 КУоАП.

Вместе с тем, в полицию каких-либо заявлений, сообщений или жалоб по поводу инцидента не поступало.

Кроме того, отмечается, что по факту происшествия в Виннице с участием полицейского и военнослужащих ТЦК и СП, проводится проверка.

Добавим

Так, в сети распространялось видео на котором возникла перепалка между полицейским и военнослужащими ТЦК и СП во время задержания мужчины после его попытки побега от ТЦК.

В ТЦК опровергли информацию о том, что военный сломал ногу мужчине04.01.25, 10:43 • 29580 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
vinnitsaВинница

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