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ТЦК не має права забирати мобільні телефони у військовозобов’язаних - Лариса Козак

ТЦК не має права забирати мобільні телефони у військовозобов’язаних - Лариса Козак

Київ • УНН

 • 32107 перегляди

Заступниця начальника РТЦК Лариса Козак роз'яснила права військовозобов'язаних щодо використання мобільних телефонів у ТЦК. Приміщення ТЦК є режимним об'єктом, але має бути виділене спеціальне місце для спілкування.

Людина, яку доправили до ТЦК під час перевірки документів, має право на зв’язок, однак приміщення ТЦК є режимним об’єктом, що накладає певні обмеження на використання мобільних телефонів.

Про це повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак під час брифінгу, передає УНН.

Забирати засоби стільникового зв’язку територіальні центри комплектування не мають. Але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК — це режимний об’єкт, там проводиться робота відповідно і з документообігом певного категорованого грифу. Також там є відповідні бази, комп’ютери, які теж мають обмежений доступ

- сказала Козак.

Вона додала, що законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця є визначення місця спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні.

Таке приміщення в кожному районному ТЦК має бути, тому забрати засоби стільникового зв’язку неможливо. РТЦК такого права не має. Обмежити — так

- зазначила Козак.

Нещодавні інциденти за участі ТЦКУ

Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та перехожими при затриманні 40-річного чоловіка. Під час сутички поліцейський впустив табельну зброю.

"ЗооПатрульUA" на сторінці в Facebook повідомляв, що у Києві кіт залишився замкненим у квартирі на шість днів після того, як його власника затримали представники ТЦК та СП. Чоловіка забрали з вулиці без можливості передати ключі знайомим або попередити про ситуацію.

Працівники ТЦК намагалися "викурити" газом військовозобов'язаного з автомобіля у Вишгороді. У Міноборони засудили цей інцидент.

 У Львові відбулося затримання людини, ймовірно, поліцією та військовими. На відео було видно, як бʼють людину, запихаючи її до буса. Представник омбудсмана направив звернення до відповідних органів для розслідування інциденту. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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