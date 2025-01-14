ТЦК не має права забирати мобільні телефони у військовозобов’язаних - Лариса Козак

Людина, яку доправили до ТЦК під час перевірки документів, має право на зв’язок, однак приміщення ТЦК є режимним об’єктом, що накладає певні обмеження на використання мобільних телефонів.

Про це повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак під час брифінгу, передає УНН.

Забирати засоби стільникового зв’язку територіальні центри комплектування не мають. Але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК — це режимний об’єкт, там проводиться робота відповідно і з документообігом певного категорованого грифу. Також там є відповідні бази, комп’ютери, які теж мають обмежений доступ - сказала Козак.

Вона додала, що законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця є визначення місця спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні.

Таке приміщення в кожному районному ТЦК має бути, тому забрати засоби стільникового зв’язку неможливо. РТЦК такого права не має. Обмежити — так - зазначила Козак.

Нещодавні інциденти за участі ТЦКУ

Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та перехожими при затриманні 40-річного чоловіка. Під час сутички поліцейський впустив табельну зброю.

"ЗооПатрульUA" на сторінці в Facebook повідомляв, що у Києві кіт залишився замкненим у квартирі на шість днів після того, як його власника затримали представники ТЦК та СП. Чоловіка забрали з вулиці без можливості передати ключі знайомим або попередити про ситуацію.

Працівники ТЦК намагалися "викурити" газом військовозобов'язаного з автомобіля у Вишгороді. У Міноборони засудили цей інцидент.

У Львові відбулося затримання людини, ймовірно, поліцією та військовими. На відео було видно, як бʼють людину, запихаючи її до буса. Представник омбудсмана направив звернення до відповідних органів для розслідування інциденту.