ЦИК прекратила полномочия комиссии в Новомосковске

“Центральная Избирательная Комиссия установила факт однократного грубого нарушения Новомосковской районной избирательной комиссией законов Украины и досрочно прекратила полномочия всего ее состава”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦИК рассказали, сможет ли кандидат в президенты зарегистрироваться с ID-картой

Комиссия своим постановлением от 23 ноября 2018 года № 226 обязала Новомосковскую районную избирательную комиссию Днепропетровской области до 25 ноября 2018 года включительно создать Черкасскую поселковую избирательную комиссию и сформировать ее состав в связи с назначением первых выборов депутатов Черкасского поселкового совета и Черкасского поселкового головы на 23 декабря 2018 года, а также до 12:00 26 ноября 2018 уведомить Комиссию о выполнении этого постановления ЦИК и предоставить надлежащим образом заверенную копию решения (решений), принятого по результатам рассмотрения соответствующего вопроса.

Однако ни в определенный постановлением ЦИК срок, ни к моменту рассмотрения на заседании Комиссии данному вопросу сообщение от Новомосковской районной избирательной комиссии о создании Черкасской поселковой избирательной комиссии и формирования ее состава Комиссии не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В местных выборах планируют принять участие 47 политических партий — ЦИК

Зато 26 ноября 2018 года Комиссия получила коллективное обращение депутатов Черкасского поселкового совета Корчун Л.П., Соболь А.В., Вацлавов Ю.А., в котором говорилось, что на 9:00 26 ноября 2018 года Черкасская поселковая избирательная комиссия не образована и ее состав не сформирован.

При этом установлено, что местные организации политических партий, о создании депутатских фракций которых объявлено на первой очередной сессии Верховной Рады Украины текущего созыва, а также зарегистрированные в установленном законом порядке в соответствующей административно-территориальной единицы местные организации политических партий, имеющих право представления кандидатур в состав этой избирательной комиссии, должны не позднее 00:00 28 ноября 2018 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦИК предупредили о незаконности досрочной агитации

Вместе с тем, Комиссия обязала Новомосковскую районную избирательную комиссию после формирования ее нового состава к 30 ноября 2018 года включительно создать Черкасскую поселковую избирательную комиссию и сформировать ее состав в связи с назначением первых выборов депутатов Черкасского поселкового совета и Черкасского поселкового головы 23 декабря 2018 года.

А также — до 12:00 3 декабря 2018 года сообщить ЦИК о выполнении этого постановления Комиссии и предоставить надлежащим образом заверенную копию решения (решений), принятого по результатам рассмотрения указанного вопроса.

ЦИК вынесла решение о замещении депутатов в Бурынском местном совете в Сумской области. В Украине 23 декабря 2018 года состоятся выборы в 123 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (15 городских, 21 поселковпя, 87 сельских ОТО). В состав этих 123 ОТО вошли 511 местных советов (городских — 15, поселковых — 25, сельских — 471). Таким образом, местные выборы пройдут в 21 области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С оккупированного Донбасса пытались провезти пломбы ЦИК

19 ноября стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах 23 декабря.