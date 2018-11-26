ЦВК припинила повноваження комісії у Новомосковську

“Центральна Виборча Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Новомосковською районною виборчою комісією законів України та достроково припинила повноваження всього її складу”, — йдеться у повідомленні.

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Комісія своєю постановою від 23 листопада 2018 року № 226 зобов’язала Новомосковську районну виборчу комісію Дніпропетровської області до 25 листопада 2018 року включно утворити Черкаську селищну виборчу комісію та сформувати її склад у зв’язку з призначенням перших виборів депутатів Черкаської селищної ради та Черкаського селищного голови на 23 грудня 2018 року, а також до 12:00 26 листопада 2018 року повідомити Комісію про виконання цієї постанови ЦВК та надати належним чином засвідчену копію рішення (рішень), прийнятого за результатами розгляду відповідного питання.

Однак ні у визначений постановою ЦВК строк, ні до моменту розгляду на засіданні Комісії зазначеного питання повідомлення від Новомосковської районної виборчої комісії щодо утворення Черкаської селищної виборчої комісії та сформування її складу до Комісії не надходило.

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Натомість 26 листопада 2018 року Комісія отримала колективне звернення депутатів Черкаської селищної ради Корчун Л.П., Соболь А.В., Вацлавів Ю.О., у якому йшлося, що станом на 09:00 26 листопада 2018 року Черкаська селищна виборча комісія не утворена та її склад не сформовано.

При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу цієї виборчої комісії, можуть не пізніше 00:00 28 листопада 2018 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу.

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Разом з тим, Комісія зобов’язала Новомосковську районну виборчу комісію після сформування її нового складу до 30 листопада 2018 року включно утворити Черкаську селищну виборчу комісію та сформувати її склад у зв’язку з призначенням перших виборів депутатів Черкаської селищної ради та Черкаського селищного голови 23 грудня 2018 року.

А також — до 12:00 3 грудня 2018 року повідомити ЦВК про виконання цієї постанови Комісії та надати належним чином засвідчену копію рішення (рішень), прийнятого за результатами розгляду зазначеного питання.

ЦВК винесла рішення щодо заміщення депутатів у Буринській місцевій раді у Сумській області. В Україні 23 грудня 2018 року відбудуться вибори у 123 обʼєднаних територіальних громадах (ОТГ) (15 міських, 21 селищна, 87 сільських ОТГ). До складу цих 123 ОТГ увійшли 511 місцевих рад (міських – 15, селищних – 25, сільських – 471). Таким чином, місцеві вибори відбудуться у 21 області.

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19 листопада стартувало висування кандидатів на місцевих виборах 23 грудня.