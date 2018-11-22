ЦВК винесла рішення щодо заміщення депутатів в окремій ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. ЦВК звернулась до відповідальної ТВК у Сумській області щодо заміщення чотирьох місцевих депутатів Буринської районної виборчої комісії у зв’язку з припиненням ними повноважень. Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
“До ЦВК надійшли листи Буринської районної ради, в яких міститься інформація про невиконання вказаною виборчою комісією вимог Закону України „Про місцеві вибори“ щодо заміщення депутатів зазначеної ради”, — йдеться у повідомленні.
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Також Буринською районною радою до Комісії надіслано копії повідомлень про дострокове припинення повноважень чотирьох депутатів указаної ради з доданими до них документами, які, про що йдеться в листах цієї районної ради, надсилалися зазначеній виборчій комісії поштовим зв’язком, а деякі отримані особисто її головою.
Окрім того, ЦВК неодноразово зверталася до цієї виборчої комісії з вимогою повідомити Комісію про наявність у ТВК документів, які підтверджують факт дострокового припинення повноважень зазначених депутатів, прийняті комісією рішення за результатами розгляду таких документів, а в разі неприйняття вказаних рішень надати відповідні пояснення.
Однак жодної інформації, пояснень чи документів від Буринської районної виборчої комісії до Центральної виборчої комісії не надходило.
Враховуючи викладене, Комісія зобовʼязала зазначену виборчу комісію до 30 листопада 2018 року розглянути в установленому законодавством України порядку питання щодо заміщення депутатів Буринської районної ради на підставі документів, надісланих цій комісії указаною радою.
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Також зазначену виборчу комісію зобовʼязано невідкладно надіслати до ЦВК копії рішень, прийнятих за результатами розгляду вказаного питання.
На завершення засідання Комісія внесла зміни до одного з додатків протокольного рішення ЦВК від 17 березня 2017 року № 2 “Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії”.
Раніше ЦВК винесла рішення щодо спостерігачів на виборах 23 грудня.