Рада схвалила перерозподіл майже 50 млн грн на кібербезпеку ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила Закон 8496 про внесення змін до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо посилення безпеки інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії, передає кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 253 народних депутатів.
Зокрема, цим законопроектом пропонується збільшити видатки на 49,66 млн гривень шляхом перерозподілу з бюджетних статей на посилення безпеки інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, ЦВК звернулась до парламенту щодо необхідності невідкладного розгляду проекту законопроекту про внесення змін до додатка №3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (8496 від 18 червня 2018 року) для посилення безпеки інформаційних ресурсів Комісії.
У ЦВК підкреслили, що зазначені зміни зумовлені необхідністю посилення безпеки інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії в умовах постійних кібератак на інформаційні системи в Україні, особливо в контексті підготовки та проведення чергових виборів Президента України та чергових виборів народних депутатів України у 2019 році.