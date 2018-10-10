Раду просять перерозподілити майже 50 млн грн на кібербезпеку ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. ЦВК звернулась до парламенту щодо необхідності невідкладного розгляду проекту законопроекту про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (8496 від 18 червня 2018 року) для посилення безпеки інформаційних ресурсів Комісії, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Зокрема, цим законопроектом, зазначають у ЦВК, збільшити видатки 49,66 млн гривень шляхом переросподілу з бюджетних статей, на посилення безпеки інформаційних ресурсів Комісії.
“Зазначені зміни зумовлені необхідністю посилення безпеки інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії в умовах постійних кібератак на інформаційні системи в Україні, особливо в контексті підготовки та проведення чергових виборів Президента України та чергових виборів народних депутатів України у 2019 році”, — підкреслили у ЦВК.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада України призначила 14 членів Центральної виборчої комісії.
Як повідомляв УНН, 5 жовтня під час засідання Верховної Ради новообрані члени Центральної виборчої комісії склали присягу.
Центральна виборча комісія на закритому засіданні обрала новою головою Комісії Тетяну Сліпачук.