Раду просять перерозподілити майже 50 млн грн на кібербезпеку ЦВК

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. ЦВК звернулась до парламенту щодо необхідності невідкладного розгляду проекту законопроекту про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (8496 від 18 червня 2018 року) для посилення безпеки інформаційних ресурсів Комісії, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.