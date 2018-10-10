Раду просят перераспределить почти 50 млн грн на кибербезопасность ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. ЦИК обратилась в парламент относительно необходимости безотлагательного рассмотрения проекта законопроекта о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (8496 от 18 июня 2018) для усиления безопасности информационных ресурсов Комиссии, передает УНН со ссылкой на пресс -службу ЦИК.
В частности, этим законопроектом, отмечают в ЦИК, увеличить расходы 49,66 млн гривен путем перераспределения из бюджетных статей, на усиление безопасности информационных ресурсов Комиссии.
"Указанные изменения обусловлены необходимостью усиления безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии в условиях постоянных кибератак на информационные системы в Украине, особенно в контексте подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины и очередных выборов народных депутатов Украины в 2019 году", - подчеркнули в ЦИК.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины назначила 14 членов Центральной избирательной комиссии.
Как сообщал УНН, 5 октября во время заседания Верховной Рады новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии принесли присягу.
Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала новым председателем Комиссии Татьяну Слипачук.