ЦИК вынесла решение о замещении депутатов в отдельной ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. ЦИК обратилась к ответственной ТИК в Сумской области в отношении замещения четырех местных депутатов Буринской районной избирательной комиссии в связи с прекращением ними полномочий. Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.
“В ЦИК поступили письма Буринского районного совета, в которых содержится информация о невыполнении указанной избирательной комиссией требований Закона Украины ”О местных выборах“ по замещению депутатов указанного совета”, — говорится в сообщении.
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Также Буринским районным советом Комиссии были отправлены копии сообщений о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов указанного совета с приложенными к ним документами, о чем говорится в письмах этого районного совета, направлялись указанной избирательной комиссии почтовой связью, а некоторые были получены лично его председателем.
Кроме того, ЦИК неоднократно обращалась к этой избирательной комиссии с требованием сообщить Комиссии о наличии в ТИК документов, подтверждающих факт досрочного прекращения полномочий указанных депутатов, принятые комиссией решения по результатам рассмотрения таких документов, а в случае непринятия указанных решений предоставить соответствующие объяснения.
Однако никакой информации, объяснений или документов от Буринской районной избирательной комиссии в Центральную избирательную комиссию не поступало.
Учитывая изложенное, Комиссия обязала указанную избирательную комиссию до 30 ноября 2018 года рассмотреть в установленном законодательством Украины порядке вопрос о замещении депутатов Буринского районного совета на основании документов, присланных этой комиссии указанным советом.
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Также указанную избирательную комиссию обязали безотлагательно направить в ЦИК копии решений, принятых по результатам рассмотрения указанного вопроса.
В завершение заседания Комиссия внесла изменения в одно из приложений протокольного решения ЦИК от 17 марта 2017 года № 2 “О Комиссии по оценке коррупционных рисков в Центральной избирательной комиссии”.
Ранее ЦИК вынесла решение в отношении наблюдателей на выборах 23 декабря.