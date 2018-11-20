ЦВК винесла рішення щодо спостерігачів на виборах 23 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Під час засідання Центральна виборча комісія винесла рішення щодо недопуску до участі у місцевих виборах 23 грудня трьох громадських організацій у якості спостерігачів. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
20 листопада відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.
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Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Також внесено зміни технічного характеру до постанови ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230 “Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів”.
Окрім того, Комісія відмовила громадським організаціям “Запорізька правозахисна група “Запоріжжя”, “Центр реформ, демократії та права” і “Запорізький кризовий медіа центр” у наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року.
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Рішення ухвалено у звʼязку з тим, що відповідні клопотання зазначених громадських організацій надійшли до ЦВК з порушенням установленого законом строку.
Нагадаємо, 19 листопада стартувало висування кандидатів на місцевих виборах 23 грудня. В Україні у 21 області 23 грудня 2018 року відбудуться вибори у 123 обʼєднаних територіальних громадах (ОТГ) (15 міських, 21 селищна, 87 сільських ОТГ). До складу цих 123 ОТГ увійшли 511 місцевих рад (міських – 15, селищних – 25, сільських – 471).