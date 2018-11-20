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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106043 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112354 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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ЦИК вынесла решение о наблюдателях на выборах 23 декабря

ЦИК вынесла решение о наблюдателях на выборах 23 декабря

Киев  •  УНН

 • 10230 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время заседания Центральная избирательная комиссия вынесла решение о недопуске к участию в местных выборах 23 декабря трех общественных организаций в качестве наблюдателей. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

20 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

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Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов. Также были внесены изменения технического характера в постановление ЦИК от 6 сентября 2015 года № 230 “О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов”.

Кроме того, Комиссия отказала общественным организациям “Запорожская правозащитная группа ”Запорожье“, ”Центр реформ, демократии и права“ и ”Запорожский кризисный медиа центр" в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 23 декабря 2018 года.

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Решение принято в связи с тем, что соответствующие ходатайства указанных общественных организаций поступили в ЦИК с нарушением установленного законом срока.

Напомним, 19 ноября стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах 23 декабря. В Украине в 21 области 23 декабря 2018 года состоятся выборы в 123 объединенных территориальных общинах (ОТО) (15 городских, 21 поселковый, 87 сельских ОТО). В состав этих 123 ОТО вошли 511 местных советов (городских — 15, поселковых — 25, сельских — 471).

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