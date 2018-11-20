ЦИК вынесла решение о наблюдателях на выборах 23 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время заседания Центральная избирательная комиссия вынесла решение о недопуске к участию в местных выборах 23 декабря трех общественных организаций в качестве наблюдателей. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.
20 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.
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Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов. Также были внесены изменения технического характера в постановление ЦИК от 6 сентября 2015 года № 230 “О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов”.
Кроме того, Комиссия отказала общественным организациям “Запорожская правозащитная группа ”Запорожье“, ”Центр реформ, демократии и права“ и ”Запорожский кризисный медиа центр" в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 23 декабря 2018 года.
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Решение принято в связи с тем, что соответствующие ходатайства указанных общественных организаций поступили в ЦИК с нарушением установленного законом срока.
Напомним, 19 ноября стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах 23 декабря. В Украине в 21 области 23 декабря 2018 года состоятся выборы в 123 объединенных территориальных общинах (ОТО) (15 городских, 21 поселковый, 87 сельских ОТО). В состав этих 123 ОТО вошли 511 местных советов (городских — 15, поселковых — 25, сельских — 471).