Цены на нефть упали до 4-месячного минимума

Цены на нефть упали на $3 за баррель в понедельник до самого низкого уровня почти за четыре месяца, на фоне того, что инвесторы обеспокоены тем, что сложное решение ОПЕК+ по добыче может привести к увеличению предложения позже в этом году, даже несмотря на медленный рост спроса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $2,75, или 3,4%, до $78,36 за баррель, закрывшись на уровне ниже $80 впервые с 7 февраля. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate также закрылись на почти четыре месячном минимуме в $74,22 за баррель, снизившись на $2,77 или на 3,6% по сравнению с пятницей. Оба контракта упали на 3 доллара за баррель после расчетов.

ОПЕК+ в воскресенье согласилась продлить большую часть сокращений добычи нефти до 2025 года, но оставила возможность для добровольных сокращений со стороны восьми членов с октября.

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

Аналитики Goldman Sachs заявили, что результат был отрицательным для нефтяных цен, поскольку поэтапный отказ от добровольных сокращений свидетельствует о сильном желании нескольких членов ОПЕК+ вернуть добычу, несмотря на недавнее увеличение мировых запасов нефти.

Другие аналитики также назвали решение группы "медвежьим" для цен на нефть в свете высоких процентных ставок и роста добычи от производителей, не входящих в ОПЕК, таких как США.

"В конечном итоге в игру вступила совокупность факторов", - сказал независимый нефтяной аналитик Гаурав Шарма, подчеркнув разочаровывающие экономические показатели в США и Китае.

"Когда ОПЕК+ приняла решение на выходных, на достаточно хорошо обеспеченном рынке сырой нефти, трейдеры учли макроэкономическую картину наряду с уменьшающейся премией за риск (с разговорами о прекращении огня в секторе Газа) и открыли короткую позицию", - сказал Шарма.

Помощник израильского премьер-министра подтвердил в воскресенье, что Израиль принял рамочное соглашение о сворачивании войны в Газе, хотя израильская сторона назвала его ошибочным, указывает издание.

Признаки ослабления роста спроса также оказали давление на цены на нефть в последние месяцы, при этом в центре внимания были данные потребления топлива в США.

В среду правительство США опубликует оценки запасов нефти и спроса, которые покажут, сколько бензина было потреблено в выходные, посвященные Дню памяти, в начале автомобильного сезона в США.

"Точные цифры показывают, что рынок хорошо обеспечен", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital.

"Если мы не получим впечатляющее число в День памяти в США, игра будет закончена", - добавил Килдафф.

Фьючерсы на бензин в США упали более чем на 3% в понедельник до более чем трехмесячного минимума в 2,34 доллара за галлон.

Усилия США по пополнению стратегического нефтяного резерва страны (SPR) могут оказать некоторую поддержку ценам на нефть. Соединенные Штаты покупают еще 3 миллиона баррелей для SPR по средней цене 77,69 доллара за баррель, сообщило в понедельник Министерство энергетики США.