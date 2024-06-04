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Ціни на нафту впали до 4-місячного мінімуму

Ціни на нафту впали до 4-місячного мінімуму

Київ • УНН

 • 21093 перегляди

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня майже за чотири місяці, близько 78 доларів за барель за нафту марки Brent і 74 доларів за нафту марки WTI, на тлі побоювань з приводу рішення ОПЕК+ потенційно збільшити пропозицію пізніше в цьому році, попри повільне зростання попиту.

Ціни на нафту впали на $3 за барель у понеділок до найнижчого рівня майже за чотири місяці, на тлі того, що інвестори стурбовані тим, що складне рішення ОПЕК+ щодо видобутку може призвести до збільшення пропозиції пізніше в цьому році, навіть попри повільне зростання попиту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $2,75, або 3,4%, до $78,36 за барель, закрившись на рівні нижче за $80 вперше з 7 лютого. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate також закрилися на майже чотиримісячному мінімумі у $74,22 за барель, знизившись на $2,77 або на 3,6% порівняно з п'ятницею. Обидва контракти впали на 3 долари за барель після розрахунків.

ОПЕК+ у неділю погодилася продовжити більшу частину скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишила можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів з жовтня.

ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року02.06.24, 22:50 • 53978 переглядiв

Аналітики Goldman Sachs заявили, що результат був негативним для нафтових цін, оскільки поетапна відмова від добровільних скорочень свідчить про сильне бажання кількох членів ОПЕК+ повернути видобуток, попри недавнє збільшення світових запасів нафти.

Інші аналітики також назвали рішення групи "ведмежим" для цін на нафту у світлі високих відсоткових ставок та зростання видобутку від виробників, які не входять до ОПЕК, таких як США.

"Зрештою, у гру вступила сукупність факторів", - сказав незалежний нафтовий аналітик Гаурав Шарма, підкресливши економічні показники, що розчаровують, у США та Китаї.

"Коли ОПЕК+ ухвалила рішення на вихідних, на досить добре забезпеченому ринку сирої нафти, трейдери врахували макроекономічну картину поряд із премією, що зменшується, за ризик (з розмовами про припинення вогню в секторі Газа) і відкрили коротку позицію", - сказав Шарма.

Помічник ізраїльського прем'єр-міністра підтвердив у неділю, що Ізраїль ухвалив рамкову угоду про згортання війни в Газі, хоча ізраїльська сторона назвала її помилковою, вказує видання.

Ознаки послаблення зростання попиту також чинили тиск на ціни на нафту в останні місяці, при цьому в центрі уваги були дані споживання палива в США.

У середу уряд США опублікує оцінки запасів нафти та попиту, які покажуть, скільки бензину було спожито у вихідні, присвячені Дню пам'яті, на початку автомобільного сезону в США.

"Точні цифри говорять про те, що ринок добре забезпечений", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital.

"Якщо ми не отримаємо вражаючого числа в День пам'яті в США, гра буде закінчена", - додав Кілдафф.

Ф'ючерси на бензин у США впали більш ніж на 3% у понеділок до більш ніж тримісячного мінімуму $2,34 за галон.

Зусилля США щодо поповнення стратегічного нафтового резерву країни (SPR) можуть надати деяку підтримку цінам на нафту. Сполучені Штати купують ще 3 мільйони барелів для SPR за середньою ціною 77,69 долара за барель, повідомило в понеділок Міністерство енергетики США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
reutersReuters
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