Ціни на нафту впали до 4-місячного мінімуму

Ціни на нафту впали на $3 за барель у понеділок до найнижчого рівня майже за чотири місяці, на тлі того, що інвестори стурбовані тим, що складне рішення ОПЕК+ щодо видобутку може призвести до збільшення пропозиції пізніше в цьому році, навіть попри повільне зростання попиту, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $2,75, або 3,4%, до $78,36 за барель, закрившись на рівні нижче за $80 вперше з 7 лютого. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate також закрилися на майже чотиримісячному мінімумі у $74,22 за барель, знизившись на $2,77 або на 3,6% порівняно з п'ятницею. Обидва контракти впали на 3 долари за барель після розрахунків.

ОПЕК+ у неділю погодилася продовжити більшу частину скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишила можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів з жовтня.

ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року

Аналітики Goldman Sachs заявили, що результат був негативним для нафтових цін, оскільки поетапна відмова від добровільних скорочень свідчить про сильне бажання кількох членів ОПЕК+ повернути видобуток, попри недавнє збільшення світових запасів нафти.

Інші аналітики також назвали рішення групи "ведмежим" для цін на нафту у світлі високих відсоткових ставок та зростання видобутку від виробників, які не входять до ОПЕК, таких як США.

"Зрештою, у гру вступила сукупність факторів", - сказав незалежний нафтовий аналітик Гаурав Шарма, підкресливши економічні показники, що розчаровують, у США та Китаї.

"Коли ОПЕК+ ухвалила рішення на вихідних, на досить добре забезпеченому ринку сирої нафти, трейдери врахували макроекономічну картину поряд із премією, що зменшується, за ризик (з розмовами про припинення вогню в секторі Газа) і відкрили коротку позицію", - сказав Шарма.

Помічник ізраїльського прем'єр-міністра підтвердив у неділю, що Ізраїль ухвалив рамкову угоду про згортання війни в Газі, хоча ізраїльська сторона назвала її помилковою, вказує видання.

Ознаки послаблення зростання попиту також чинили тиск на ціни на нафту в останні місяці, при цьому в центрі уваги були дані споживання палива в США.

У середу уряд США опублікує оцінки запасів нафти та попиту, які покажуть, скільки бензину було спожито у вихідні, присвячені Дню пам'яті, на початку автомобільного сезону в США.

"Точні цифри говорять про те, що ринок добре забезпечений", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital.

"Якщо ми не отримаємо вражаючого числа в День пам'яті в США, гра буде закінчена", - додав Кілдафф.

Ф'ючерси на бензин у США впали більш ніж на 3% у понеділок до більш ніж тримісячного мінімуму $2,34 за галон.

Зусилля США щодо поповнення стратегічного нафтового резерву країни (SPR) можуть надати деяку підтримку цінам на нафту. Сполучені Штати купують ще 3 мільйони барелів для SPR за середньою ціною 77,69 долара за барель, повідомило в понеділок Міністерство енергетики США.